Собчак открестилась от агитации в Крыму

Телеведущая Ксения Собчак, ранее объявившая о намерении участвовать в президентских выборах, не планирует проводить избирательную кампанию в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 27 октября.

«Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так», — сказала она в ходе общения с жителями Екатеринбурга.

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Собчак считает, что с точки зрения международного права полуостров принадлежит Киеву, а Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия. Соответствующее заявление она сделала на своей первой пресс-конференции после заявления о желании побороться за высший государственный пост.

В Кремле позицию возможного кандидата в президенты назвали неверной. По словам пресс-секретаря главы государства, «де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью Российский Федерации».

В свою очередь телеведущая считает, что ее мнение касательно принадлежности полуострова не нарушает закон.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.