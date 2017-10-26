Поклонская поспорила с Собчак о «генетическом отребье»

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская ответила на критику со стороны телеведущей Ксении Собчак, припомнив ей слова о «генетическом отребье». Об этом сообщает РИА Новости.

«Народ, Ксения, не "генетическое отребье", не "быдло", как вы "ласково" любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность, люди, готовые жизнь положить за свою Родину, и ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму», — написала Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в своем Instagram Собчак прокомментировала заявление Поклонской о статусе Крыма, заметив, что «ни одна мировая держава» не приняла итоги референдума на полуострове.

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«Хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров», — добавила Собчак.

Телеведущая произнесла фразу об отребье в интервью изданию «Собеседник». Тогда же она сказала, что Россия — это «идеальный полигон для наблюдения за лохожителями». Позже Собчак объяснила, что и себя относит к этой категории.

