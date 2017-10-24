Собчак объяснила фразу о «генетическом отребье в России»

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, что имела в виду, говоря, что Россия — это «страна генетического отребья». По ее словам, речь идет генетической катастрофе, которая произошла в стране в результате гражданской войны, революции и раскулачивания. Об этом она рассказала в интервью журналисту Юрию Дудю. Видеозапись их разговора опубликована на YouTube-канале «вДудь».

«В нашей стране прошло огромное количество человеческих чисток, когда лучших из лучших уничтожали. И эти слова [генетическое отребье] применимы, прежде всего, ко мне, и к тебе, Юра, и ко всем здесь. Потому что мы стали результатом того, что происходило с нашей страной», — сказала она.

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Собчак отметила, что ее цель — не допустить еще одной такой чистки, которая сейчас проявляется в виде эмиграции из России. «Лучшие из лучших уезжают из страны. Это тоже генетическая чистка. Она просто другая и, слава богу, более травоядная, никого не расстреливают. Я выступают против этого. Мы должны сделать все, чтобы не было этой очередной чистки через эмиграцию», — добавила телеведущая.

Фраза о «генетическом отребье» была произнесена Собчак в ходе интервью для издания «Собеседник». Тогда она сказала, что Россия — это «идеальный полигон для наблюдения за лохожителями». Свою реплику она пояснила тем, что из-за событий 1917-го и 1937 годов страна «стала страной генетического отребья».

18 октября Ксения Собчак объявила о своем намерении баллотироваться в президенты в 2018 году. По ее мнению, ее выдвижение может быть полезным и для оппозиции, и для всей страны.