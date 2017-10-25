Собчак прокомментировала свое высказывание об «украинском Крыме»

Ксения Собчак считает, что ее мнение касательно принадлежности Крыма Украине не является преступлением. Об этом она заявила, отвечая на вопрос РИА Новости.

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«Подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным», — пояснила она.

24 октября Собчак на своей первой пресс-конференции после вступления в президентскую гонку 2018 года заявила, что с точки зрения международного права, Крым принадлежит Киеву, а Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Позднее 24 октября вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский заявил, что республика «была, есть и будет российской и по праву, и по закону, по всем остальным понятиям — человеческим и по справедливости».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.