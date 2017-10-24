В Крыму ответили Собчак на слова о принадлежности полуострова Украине

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский заявил, что у телеведущей Ксении Собчак отсутствует должная профессиональная подготовка и необходимые знания. Так он прокомментировал RT ее слова о том, что действия России на полуострове нелегитимны.

«С правовой точки зрения эти все заявления ничтожны и говорят лишь о непрофессионализме и отсутствии подготовки и необходимых знаний. Крым был, есть и будет российским и по праву, и по закону, по всем остальным понятиям — человеческим и по справедливости», — заявил Полонский.

Он добавил, что референдум 2014 года соответствовал абсолютно всем нормам международного права и тем нормам, которые действовали тогда в Автономной Республике Крым. «Обсуждать эти вещи — это не что иное, как очередной политический ход, желание на волнующей всех теме пропиариться, получить для себя дополнительные очки», — сказал чиновник.

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24 октября телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России, сочла нелегитимными действия России с Крымом. «С точки зрения международного права, Крым — украинский (...) Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», — подчеркнула она.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.