В Крыму констатировали провал проекта телевещания с Украины

Вещание украинских телеканалов в Крыму так и не началось, проект киевских властей провалился. Об этом РИА Новости сказал вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.

«Разницы между тестовым вещанием, как они его называют, и вещанием на постоянной основе никакой не будет, потому что ни того, ни другого в Крыму как не было, так и нет. Все проекты, которые украинская сторона готовит в отношении Крыма или крымчан, они все провальные изначально», — заявил Полонский.

Он добавил, что крымчанам нет никакого дела до «попыток киевских властей ввести в заблуждение украинский народ». «Если коллеги и дальше будут таким же способом обманывать своих граждан, то это их проблема. Мы на себе этой истории не ощущаем никакой: ни тестовой, ни постоянной», — подчеркнул чиновник.

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17 августа член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский объявил, что Киев начал трансляцию украинских каналов на Крым. Он призвал земляков, которые проживают в Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, «направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинское вещание на видео».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.