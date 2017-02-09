В Киеве заявили о начале вещания двух украинских радиостанций на Крым

Две украинские радиостанции начали вещать в FM-диапазоне в северной и центральной части Крыма. Об этом в четверг, 9 февраля, на своей странице в Facebook сообщил член Нацсовета по телерадиовещанию Украины Сергей Костинский.

«Чонгарская башня уже действует. Уже сейчас в Крыму можно слушать "Украинское Радио" на 100.7 и Meydan Radiosı на 101.4 и 90.8», — сказал чиновник. Он добавил, что вещание осуществляется в таких городах, как Красноперекопск, Армянск, в поселках и деревнях вдоль трассы, связывающей полуостров «с материком» почти вплоть до Симферополя.

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25 января в поселке Чонгар Херсонской области на границе с Крымом была достроена 150-метровая телерадиокоммуникационная вышка, с помощью которой украинские телеканалы и радиостанции будут вещать на территории полуострова. Отмечалось, что строительство велось два месяца. Еще около девяти месяцев ушло на просчет и координацию радиочастот, выделение и оформление земельного участка, проведение конкурса на строительство.

Возведение башни началось в начале декабря 2016-го. Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский тогда заявил, что конструкцию будет удобно использовать в качестве виселицы. «Рано или поздно украинский народ очнется, и ему очень захочется поименно отметить всех власть имущих, ответственных за нищету собственного народа, страдания стариков и детей, войну в Донбассе и многое другое», — сказал он, добавив, что «смотреть и слушать информационный бред, транслируемый с сопредельной территории, крымчане не будут».