На Украине достроили 150-метровую телевышку для вещания на Крым

В поселке Чонгар на границе с Крымом достроена 150-метровая вышка, с помощью которой украинские телеканалы и радиостанции будут вещать на территории полуострова. Об этом в среду, 25 января, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский написал на своей странице в сети Facebook.

«Башню на Чонгаре построили, сейчас ведется монтаж оборудования. В ближайшее время начнется вещание на Крым», — сообщил чиновник.

По его словам, строительство велось два месяца, еще около девяти месяцев ушло на просчет и координацию радиочастот, выделение и оформление земельного участка, проведение конкурса на строительство.

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Возведение телерадиокоммуникационной башни началось в поселке Чонгар 2 декабря 2016-го. Заместитель министра информационной политики Украины Артем Биденко заявил, что объект должен быть готов до конца года, вести свое вещание в Крыму и на юге Херсонской области смогут четыре радиостанции FM-диапазона.

В свою очередь, министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский заявил, что конструкцию будет удобно использовать в качестве виселицы. «Рано или поздно украинский народ очнется, и ему очень захочется поименно отметить всех власть имущих, ответственных за нищету собственного народа, страдания стариков и детей, войну в Донбассе и многое другое», — сказал он, добавив, что «смотреть и слушать информационный бред, транслируемый с сопредельной территории, крымчане не будут».

О поиске земельного участка для строительства вышки власти Херсонской области объявили в апреле прошлого года. Тогда же министр информационной политики Украины по Крыму Эмине Джеппар объяснила, что средства на возведение сооружения предоставит частное лицо.