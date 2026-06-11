Стало известно о тайной смене гендиректора МХАТа

«Известия»: Гендиректор МХАТа имени Горького Булукова уволилась 9 июня

Елена Булукова ушла с поста гендиректора МХАТа имени Горького. Об этом сообщил источник «Известий».

Как стало известно изданию, пост, который Булукова заняла после ухода Владимира Кехмана, стал вакантным еще 9 июня. «Подписала девятого, Булукова была в отпуске. Никаких официальных объявлений и сборов труппы», — сообщил инсайдер.

Также журналисты обратили внимание на то, что на сайте театра в разделе «Руководство» удалили страницу с информацией о Булуковой. Сообщается, что новым гендиректором стала Лариса Вильясте. Она, как утверждает еще один инсайдер, якобы фактически ведет дела театра уже несколько месяцев.

Ранее народный артист России Сергей Безруков прокомментировал свое назначение на должность художественного руководителя МХАТ имени Горького.