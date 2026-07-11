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23:22, 11 июля 2026Интернет и СМИ

В сообщении Минобороны России об ударе по Украине увидели сигнал для Запада

L’AntiDiplomatico: Сегодняшний удар России по Украине был сигналом для Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссийские войска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сообщение Минобороны России о ночном ударе по Украине является предупреждением для Запада. Такое мнение высказала итальянская газета L’AntiDiplomatico.

Издание обратило внимание, что в заявлении ведомства говорится о способности российского оружия «преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные [президенту Украины Владимиру] Зеленскому западными спонсорами». Отмечается, что это уничтожает иллюзию о наличии у Киева эффективной системы ПВО.

«Риторика Москвы <…> сегодня стала более резкой. Кремль уже давно повторяет, что поставки западного оружия не изменят баланс сил на поле боя. Но теперь это заявление обретает характер конкретной угрозы», — пишет L’AntiDiplomatico.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по территории Украины. По данным ведомства, в результате атаки поражены предприятия военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении дронов.

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