Стали известны детали атаки ВС России по целям в Одессе

ВС РФ задействовали истребители Су-34 и вертолеты Су-57 для ударов по целям в Одессе

Вооруженные силы России задействовали истребители-бомбардировщики Су-34 для ударов крылатыми ракетами по целям в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

Отмечается, что также были задействованы самолеты пятого поколения Су-57 ВКС РФ.

Вечером 11 июля «Страна.ua» писала о взрывах в Одесской области. Местные паблики сообщали о пяти ракетах, которые атакуют Черноморск.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли удары по Киеву и Одессе, а также другим городам Украины. До этого, вечером 10 июля, в порту Одессы вспыхнул пожар после атаки крылатыми ракетами.