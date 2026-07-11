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23:53, 11 июля 2026Спорт

Боксер Гассиев защитил титул чемпиона мира WBA

Россиянин Мурат Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Россиянин Мурат Гассиев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Об этом сообщается на сайте турнира.

Спортсмен одержал победу над немцем Питером Кадиром техническим нокаутом в шестом раунде. Бой прошел в Москве в рамках турнира IBA.PRO 19.

Для 32-летнего Гассиева это 34-я победа в карьере (27 из них — нокаутом) при двух поражениях. После того как 26 июня экс-абсолютный чемпион украинец Александр Усик заявил об отказе от титулов, россиянин был признан полноправным чемпионом WBA. У 29-летнего Кадиру второе поражение в профессиональной карьере при 23 победах.

12 декабря прошлого года Гассиев победил болгарина Кубрата Пулева и стал регулярным чемпионом WBA.

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