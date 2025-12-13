Российский боксер Гассиев нокаутировал болгарина Пулева и стал чемпионом мира

Российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал болгарина Курбата Пулева и стал регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гассиев и Пулев встретились в главном бою турнира IBA.PRO 13, состоявшегося в Дубае. Россиянин отправил соперника в нокаут в шестом раунде и отобрал у него чемпионский титул.

32-летний Гассиев одержал 33-ю победу в карьере (26-ю — нокаутом) при двух поражениях. Россиянин уже становился чемпионом мира: в 2016 году он завоевал титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив Дениса Лебедева, а в 2018-м отобрал титул чемпиона мира по версии WBA у кубинца Юниеля Дортикоса. Позднее в том же году он уступил украинцу Александру Усику и лишился титулов.

44-летний Пулев потерпел четвертое поражение. Всего за карьеру он выиграл 32 поединка.