Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:13, 13 декабря 2025Спорт

Российский боксер Гассиев нокаутировал болгарина Пулева и стал чемпионом мира

Мурат Гассиев нокаутировал болгарина Пулева и стал чемпионом мира по версии WBA
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал болгарина Курбата Пулева и стал регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гассиев и Пулев встретились в главном бою турнира IBA.PRO 13, состоявшегося в Дубае. Россиянин отправил соперника в нокаут в шестом раунде и отобрал у него чемпионский титул.

32-летний Гассиев одержал 33-ю победу в карьере (26-ю — нокаутом) при двух поражениях. Россиянин уже становился чемпионом мира: в 2016 году он завоевал титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив Дениса Лебедева, а в 2018-м отобрал титул чемпиона мира по версии WBA у кубинца Юниеля Дортикоса. Позднее в том же году он уступил украинцу Александру Усику и лишился титулов.

44-летний Пулев потерпел четвертое поражение. Всего за карьеру он выиграл 32 поединка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС принял решение бессрочно заблокировать активы России

    Описаны 16 причин нежелания секса

    Российский боксер Гассиев нокаутировал болгарина Пулева и стал чемпионом мира

    Пожар на территории российского монастыря попал на видео

    Джеймс Бонд, «Звездные войны» и великанша. Названы лучшие игры 2025 года. Чем они поражают?

    «Они молниеносно убрали свидетеля». Как ветеран Афганистана стал киллером Ореховской группировки и отправил на тот свет 16 человек

    Пентагон перестал считать Россию противником в военных играх

    На кадрах из поместья Эпштейна заметили презервативы с лицом Трампа

    Появились подробности пожара в Никитском монастыре

    «Лента.ру» получила премию «Дзена» за нестандартную подачу новостей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok