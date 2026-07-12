Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 11 июля 2026Мир

В США закрыли дело о штурме Капитолия

РИА Новости: Суд прекратил дело в отношении сторонников Трампа за штурм Капитолия
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Суд столичного округа Колумбия прекратил делу против членов правого движения Proud Boys, ставшими фигурантами в связи со штурмом Капитолия в 2021 году. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, изучившие судебные документы.

Ходатайство было удовлетворено по запросу Минюста США. Уточняется, что этого требовали Конституция и правило 48(a) Федеральных правил уголовного судопроизводства.

Суд решил удовлетворить ходатайство правительства и окончательно прекратил дело без возможности повторного предъявления тех же обвинений, уточняется в судебном меморандуме.

Ранее сообщалось, что участник штурма Капитолия в 2021 году Джейкоб Ченсли подал в суд на американского лидера Дональда Трампа иск на 40 триллионов долларов. В 26-страничном исковом заявлении Ченсли характеризует себя как «истинный президент» США и «законный главнокомандующий». По его мнению, есть некий заговор с целью нарушения Конституции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В сообщении Минобороны России об ударе по Украине увидели сигнал для Запада
    Лукашенко назвал условие существования славянских государств
    ВСУ вновь ударили по автобусу в российском регионе
    Стали известны детали атаки ВС России по целям в Одессе
    Заплыв на сапах обернулся трагедией в Ленобласти
    Дрон ВСУ ударил по ребенку на велосипеде
    Боксер Гассиев защитил титул чемпиона мира WBA
    В США закрыли дело о штурме Капитолия
    Зеленский признал размещение склада с оружием в Вишневом возле жилых домов
    Трамвай задымился в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok