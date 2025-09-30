Штурмовавший Капитолий «Шаман» потребовал от Трампа 40 триллионов долларов

«Шаман», участвовавший в штурме Капитолия, потребовал от Трампа $40 трлн

Участник штурма Капитолия в 2021 году Джейкоб Ченсли, известный как «Шаман», подал в суд на президента США Дональда Трампа иск на 40 триллионов долларов. Об этом сообщило The Independent.

Отмечается, что в 26-страничном исковом заявлении Ченсли называет себя «истинным президентом» США и «законным главнокомандующим». Он утверждает, что существует некий заговор с целью нарушения Конституции.

Помимо Трампа, ответчиками по иску выступают миллиардер Илон Маск, компания T-Mobile, киностудия Warner Bros., Федеральная резервная система, Агентство национальной безопасности (АНБ), Международный валютный фонд, Всемирный банк и государство Израиль. В качестве компенсации «Шаман» требует 40 миллиардов долларов, а также предлагает выпустить монету аналогичным номиналом для погашения госдолга.

В марте 2023 года Ченсли был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы. Это произошло после обращения бизнесмена Илона Маска.

В сентябре 2021 года стало известно, что Ченсли, прославившемуся благодаря фотографии, где он сидит в меховой шапке с рогами в кресле спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, грозит до 20 лет заключения.

