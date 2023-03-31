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01:45, 31 марта 2023Мир

Штурмовавшего Капитолий «Шамана» выпустили из тюрьмы

Штурмовавшего Капитолий «Шамана» досрочно выпустили из тюрьмы после публикации Маска

Фото: STEPHANIE KEITH / Reuters

Американец Джейкоб Ченсли по прозвищу «Шаман», участвовавший в штурме Капитолия 6 января 2021 года, досрочно освобожден из федеральной тюрьмы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Это произошло после того, как американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск опубликовал ролик, в котором Ченсли призывает протестующих идти домой.

Сообщается, что «Шамана» перевели в реабилитационный центр, где он будет работать в доме престарелых.

В сентябре 2021 года стало известно, что Ченсли, прославившемуся благодаря фотографии, где он сидит в меховой шапке с рогами в кресле спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, грозит до 20 лет заключения. В документе, размещенном на сайте Минюста, сообщалось, что 34-летний «Шаман» признал себя виновным по уголовным статьям в преступлениях, связанных со штурмом Капитолия. Ему вменяли максимальный срок заключения.

Марина Совина
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