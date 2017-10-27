Собчак предложила провести в Крыму независимый референдум

Решившая баллотироваться в президенты телеведущая Ксения Собчак предложила провести в Крыму новый референдум. Ее слова приводит РИА Новости в пятницу, 27 октября.

«Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — заявила Собчак.

По ее мнению, голосование в марте 2014 года в Крыму нельзя назвать референдумом. Она подчеркнула, что перед новым плебисцитом должна быть организована «обширная и и равноправная агитация».

Ранее в пятницу Ксения Собчак заявила, что не планирует проводить избирательную кампанию в Крыму. Она полагает, что с точки зрения международного права полуостров принадлежит Киеву, а Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

В Кремле с ее позицией не согласны. По словам пресс-секретаря действующего президента Дмитрия Пескова, «де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью Российский Федерации».

Собчак объявила о своем намерении побороться за высший государственный пост 18 октября. Телеведущая объяснила, что попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу «против всех».