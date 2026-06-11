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19:33, 11 июня 2026Наука и техника

Раскрыта самая опасная настройка домашнего роутера

В XDA посоветовали отключить на домашнем роутере функцию WPS, чтобы избежать взлома
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания XDA назвали функцию WPS самой опасной настройкой домашнего интернет-роутера. Материал опубликован на сайте медиа.

Редактор портала Танвир Сингх объяснил, что WPS (Wi-Fi Protected Setup) — устаревшая функция маршрутизаторов, которая была придумана около 20 назад для ускоренного сопряжения между роутером и новым устройством. По его словам, концепция WPS в 2007 году казалась логичной и безопасной, но сейчас хакеры научились взламывать ее и раскрывать домашние сети. Журналист призвал пользователей отключить эту настройку в своем роутере.

Сингх отметил, что WPS позволяет создавать восьмизначный пин-код, передающий пароль Wi-Fi смартфон, компьютеру или другому аппарату. К 2026 году эта технология полностью устарела, и сейчас большинство гаджетов не поддерживает ее. «Отключение WPS должно быть одним из первых действий, которые вам надо предпринять на новом маршрутизаторе», — заметил специалист.

В материале отмечается, что во многих моделях роутеров WPS оказывается включенной по умолчанию. Танвир Сингх рекомендовал найти инструкцию к маршрутизатору, отключить по ней устаревшую и спорную функцию, а затем изменить пароль от роутера.

В начале июня журналисты издания How-To Geek посоветовали найти роутеру новое место и настроить несколько сетей, если скорость интернета дома упала. Также авторы рекомендовали обновить прошивку устройства.

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