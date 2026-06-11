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Силовые структуры
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19:26, 11 июня 2026Силовые структуры

Появились подробности о находках на месте пропажи семьи Усольцевых

Во время поисков семьи Усольцевых нашли палку для ходьбы, кружки, зажигалки и кости
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

С 4 по 9 июня волонтеры отряда «ЛизаАлерт» совместно со следователями, полицией, МЧС и кинологами провели масштабную поисковую операцию на Кутурчинском Белогорье, где 28 сентября 2025 года бесследно исчезли Сергей, Ирина Усольцевы и их маленькая дочь. Об этом пишет «КП-Красноярск».

Условия были экстремальными: на высоте и в ущельях до сих пор лежит снег, а в районе поисков постоянно замечают медведей. «Медведи бегают прямо по дороге», — рассказал источник издания. Поэтому каждую пешую группу сопровождали охотники с ружьями. За несколько дней поисковики несколько раз сталкивались с хищниками практически «нос к носу».

Во время поисков обнаружены костные останки, но экспертиза подтвердила — они принадлежат животным. Среди найденных личных вещей — обломок палки для скандинавской ходьбы, кружки, зажигалки. Однако, по данным следствия, никто из Усольцевых этим видом спорта не увлекался, и свидетели не подтверждают, что они брали такую палку в поход. «Следователи изымают все, что могло принадлежать пропавшим туристам, и проводят генетические экспертизы», — пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Абузова.

Теперь, когда полевая работа завершена, начинается этап аналитики. Его результаты определят дальнейшие действия.

Ранее сообщалось, что спасатели снова могут организовать массовые поиски Усольцевых.

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