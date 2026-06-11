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16:36, 11 июня 2026Россия

Анонсированы массовые поиски пропавшей семьи Усольцевых после информации о новой зацепке

Опытный турист Алексей Кулеш: Массовые поиски Усольцевых могут возобновиться
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Спасатели могут организовать массовые поиски бесследно пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых после информации о новой зацепке. О возможной поисковой операции сообщил опытный турист Алексей Кулеш в беседе с aif.ru.

Ранее участники поисков Усольцевых обнаружили часть палки для скандинавской ходьбы. В правоохранительных органах отмечали, что, согласно показаниям свидетелей, пропавшая семья уходила в поход в легкой одежде и с рюкзаками, а палок для ходьбы у них с собой не было.

«Если будут объявлены массовые поиски, желающих будет много. И, по имеющейся информации, такие поиски планируются», — сказал Кулеш.

Специалист подчеркнул, что он по-прежнему разделяет версию о том, что Усольцевы пошли в поход и не выжили.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. В мае специалисты возобновили поиски. Известно, что волонтеры осматривают места и направления, не обследованные зимой из-за большого количества снега.

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