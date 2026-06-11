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19:30, 11 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Российскому бизнесу предрекли новые проблемы с перевозками через соседнюю страну

«Транссертико»: Поставщикам товаров в РФ следует не использовать маршрут через Казахстан
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Поставщикам товаров из стран Европейского союза (ЕС) в Россию следует взвесить все плюсы и минусы, прежде чем использовать маршрут через Казахстан из-за повышенной стоимости логистики и возможного риска вторичных санкций. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил генеральный директор логистической компании «Транссертико» Александр Соболев.

«Выстраивать логистику через Казахстан будет достаточно проблематично. И я бы настоятельно не рекомендовал участникам внешнеэкономической деятельности рассматривать этот вариант», — предположил предприниматель.

Соболев отметил, что поставки из Европы в Россию через Казахстан занимают порядка 15-20 дней и длятся минимум в два раза дольше перевозок из порта Роттердама в Петербург.

5 июня Таможенная служба Нидерландов задержала в порту Роттердама капитана контейнеровоза после обнаружения на борту подсанкционных товаров, предположительно, предназначенных для отправки в Россию. Как утверждается, судно регулярно курсировало между Роттердамом и Санкт-Петербургом.

Осенью на границе Казахстана с Россией началось скопление тысяч фур. «Лента.ру» выяснила, что проблема была характерна не только для границы с Россией — многотысячные очереди из фур также образовались на КПП между Казахстаном и Китаем.

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