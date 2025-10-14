Тысячи фур из Китая застряли по пути в Россию на границе Казахстана. Как это связано с антироссийскими санкциями США и Евросоюза?

«Лента.ру»: На границе Казахстана и России скопилось около 2,5 тысячи грузовиков

В начале октября «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источники в сфере грузоперевозок сообщил о многокилометровых очередях из грузовиков на подъезде к контрольно-пропускным пунктам (КПП) из Казахстана в Россию. По словам грузоперевозчиков, особенно пристальное внимание казахстанских таможенников вызвали автомобили с товарами, подпадающими под антироссийские санкции: электроникой, дронами и комплектующими к ним, одеждой и другими товарами западных брендов.

Все автомобильные рейсы из Китая в направлении РФ и Белоруссии отправляют на досмотры Кирилл Лахин руководитель отдела логистики транспортной компании «Юнитрейд»

Как выяснила «Лента.ру», проблема характерна не только для границы с Россией: многотысячные очереди из фур также скопились на КПП между Казахстаном и Китайской народной республикой (КНР). При этом улучшение ситуации по-прежнему остается под вопросом из-за технических сложностей, а также неоднозначной позиции Астаны по вопросу антироссийских санкций.

Когда начались проблемы?

Как рассказал «Ленте.ру» соучредитель «Сервисной Логистической Компании» («СЛК») Дмитрий Аржаных, фактически очереди на казахстанских КПП начались с середины сентября. Аналогичную дату озвучила и Юлия Супрун из компании «КИТ». По ее словам, активные проверки начались после 15 сентября.

Все компании заметили это в разный момент времени. Но в определенный момент все встали в очередь на досмотр, и получилось, что получилось Дмитрий Аржаных соучредитель «Сервисной Логистической Компании»

Как рассказал «Ъ» руководитель отдела логистики «Юнитрейд» Кирилл Лахин, уже в тот период времени задержки грузоперевозок через Казахстан составляли до трех-пяти дней. По словам собеседников «Ленты.ру», транспортным компаниям пришлось повышать стоимость тарифов и везти товар в обход республики, через российско-китайскую границу.

Генеральный директор транспортной компании «ДАТранслогистик» Дмитрий Потоцкий отметил в разговоре с «Лентой.ру», что очереди на казахстанской границе связаны с ужесточением требований таможенного досмотра властями республики. По его мнению, государственные органы Казахстана предприняли меры по выявлению потока «серого импорта» из Китая в Россию.

2,5 тысячи грузовых автомобилей в настоящий момент находятся с казахстанской стороны границы с Россией

Праздник середины осени, Garden Expo Park, Пекин Фото: Andy Wong / AP

Что влияет на скопление грузовиков?

В начале октября ситуация усугубилась из-за закрытия всех КПП на границе Китайской народной республики и Казахстана, что только увеличило очереди. Поводом для закрытия пограничных пунктов стали государственные праздники Китая: 1-3 октября в стране отмечался День образования КНР, а 6 октября — Праздник середины осени. Как отметил Дмитрий Аржаных, проезд фур через границу с Казахстаном усложнился независимо от их конечной точки маршрута и регистрации в России.

Очереди стали накачиваться, и границы превратились в огромные пробки Дмитрий Аржаных соучредитель «Сервисной Логистической Компании»

По словам соучредителя «СЛК», скопление фур на китайско-казахстанской границе по-прежнему серьезно влияет на грузоперевозки в Россию. Как пишет портал Logirus, крупнейший автомобильный пункт пропуска на границе двух стран «Достык – Алашанькоу» может пропустить максимум до тысячи автомобилей в сутки, при этом сейчас его работа фактически парализована.

Около 10 тысяч фур, по данным грузоперевозчиков, по-прежнему ожидают перехода через границу КНР и Казахстана

Проблемы с очередями грузовиков связаны и с техническими сложностями: как заявили в Комитете государственных доходов Казахстана, причиной заторов на одном из крупнейших КПП «Нур Жолы» стала нехватка бланков разрешений КНР на грузовые перевозки. Система взаимодействия пограничных ведомств обеих стран не выдержала скопления грузовиков, из-за чего Астане и Пекину пришлось договариваться об увеличении числа разрешений.

Товарооборот России и Китая Россия является седьмым по значимости торговым партнером КНР, при этом доля китайских товаров в российском импорте составляет 24,7 процента, что делает страну крупнейшим импортером в РФ. В свою очередь, доля российского экспорта в Китай составляет 13,7 процента от общего объема. По итогам прошлого года объемы двусторонней торговли России и Китая достигли рекордной отметки в 240,1 миллиарда долларов. Отмечалось резкое увеличение как китайского (на 46,9 процента), так и российского (на 12,7 процента) экспорта. Рекордными по росту объема статьями экспорта из России в 2024 году стали: руды и концентраты, продукты неорганической химии, трубопроводный газ (на 25 процентов), алюминий. Основу экспорта из России составляют энергоносители, в то время как в структуре импорта преобладает промышленное оборудование. Однако по итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы торговли России и Китая сократились на 9,4 процента в сравнении с тем же периодом 2024 года, до 163,6 миллиарда долларов. Экспорт китайских товаров в РФ сократился на 11,3 процента, до отметки в 73,6 миллиарда долларов.

С чем может быть связана позиция Казахстана?

Скопление грузовиков на КПП началось на фоне участившегося взаимодействия президентов Казахстана и США Касыма-Жомарта Токаева и Дональда Трампа. При этом американский лидер регулярно поднимал вопрос новых ограничений для принуждения Москвы в рамках урегулирования конфликта на Украине, включая тарифы против торговых партнеров России.

В сентябре лидеры двух стран как минимум дважды общались друг с другом:

7 сентября президент Казахстана сообщил американскому коллеге о готовности к конструктивному обсуждению торговых вопросов после того, как США ввели пошлины в размере 25 процентов на казахстанские товары. Президент США описал разговор как «плодотворный»;

22 сентября Токаев переговорил с Трампом во время визита в Нью-Йорк. Американский лидер в ходе беседы отметил важность расширения отношений стран в сферах экономики и торговли.

Фото: Alex Brandon / AP

В ходе визита в США Токаев впервые с 2019 года встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил несколько тем, в том числе пути решения украинского конфликта. Зеленский поблагодарил казахстанского лидера «за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

В декабре 2024 года вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин заявлял, что республика не будет соблюдать введенные против России санкции в ущерб собственным производствам, но в то же время не станет местом для обхода ограничений. Позднее первый заместитель министра иностранных дел страны Акан Рахметуллин опроверг помощь Москве в обходе международных санкций.

Мы сказали, что, естественно, санкции не поддерживаем. Но страной для обхода санкций не будем, поскольку, прежде всего, они ударят очень больно по экономике Казахстана Серик Жумангарин вице-премьер Казахстана

Дмитрий Аржаных отметил, что несмотря на усиление Казахстаном таможенного контроля, ему неизвестны конкретные случаи ареста транспортных средств или товаров на предмет принадлежности к параллельному импорту. При этом он допустил, что у властей республики могут быть мотивы по выявлению грузов, ввозимых в Россию в обход санкций.

Товарооборот между Россией и Казахстаном Россия занимает второе место среди торговых партнеров Казахстана после Китая: объем российских товаров составляет 19,7 процента от импорта страны. С 2021 года взаимная торговля между странами выросла в 1,5 раза: увеличились поставки в обе стороны промышленного оборудования, транспортных средств, минеральных продуктов и продукции химической промышленности. По данным Минэкономразвития России, по итогам 2024 года товарооборот превысил 28 миллиардов долларов, а объем поставок российских товаров в Казахстан за тот же период увеличился на 4,9 процента. Товарооборот за первые шесть месяцев 2025 года составил 12 миллиардов долларов. Россия является одним из крупнейших инвесторов казахстанской экономики с суммарным объемом вложений в 26 миллиардов долларов. Приток российских инвестиций только за прошлый год вырос на 33 процента, превысив 4 миллиарда долларов. Как сообщает правительство Казахстана, на границе республики с Россией действуют 30 автомобильных пунктов пропуска. В 2024 году через них прошли 14,3 миллиона человек, 3 миллиона легковых и 2 миллиона грузовых автомобилей.

Как отметил политолог, специалист по Казахстану Роман Юнеман, власти республики во многом вынуждены соблюдать антироссийские ограничения, связанные с параллельным импортом. Он также усомнился в возможном влиянии встречи Токаева и Зеленского на ужесточение пограничного контроля. При этом эксперт добавил, что Астана не всегда сопротивляется ограничительным мерам против Москвы.

Та же Киргизия сопротивляется этому давлению куда более успешно, являясь при этом менее крупной страной Роман Юнеман политолог, специалист по Казахстану

Как решается вопрос?

7 октября посол России в Казахстане Алексей Бородавкин встретился по ситуации на границе с Сериком Жумангариным. Как сообщается, стороны обсудили проблему с упором на необходимость совместного противодействия «серому импорту».

На фоне скопления грузовиков на казахстанской границе участился и диалог президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева:

9 октября казахстанский лидер анонсировал государственный визит в Россию 12 ноября. Государственный визит является наиболее почетной формой визитов глав государств ;

; 10 октября Путин провел в Душанбе отдельную встречу с коллегой из Казахстана. В Кремле не раскрыли темы, которые Путин и Токаев обсуждали в рамках переговоров;

14 октября стороны обсудили в телефонном разговоре «некоторые практические вопросы двустороннего сотрудничества».

Правительство Казахстана по итогам совещания 9 октября сообщило об официальном обращении в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о признании сложившейся ситуации барьером, препятствующим внешней торговле. Как отмечалось, вопрос будет рассмотрен 13 октября на площадке ЕЭК и 7 ноября — на 26-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству Казахстана и России. На момент публикации на сайте ЕЭК не появилось документов по рассмотрению обращения.

«Лента.ру» направила запросы в министерство иностранных дел Казахстана и посольство республики в Москве, а также в казахстанские профильные ведомства. На момент публикации государственные органы Казахстана не ответили на запросы.

В свою очередь, в МИД России разъяснили, что в настоящий момент диалог с правительством Казахстана ведется через посольство в Астане. «На всех уровнях эта проблема обсуждается», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин в ходе личной встречи в Душанбе, 10 октября 2025 года Фото: Vladimir Smirnov / Sputnik / Kremlin Pool Photo / AP

Насколько долго продлится проблема с пробками из фур на границе?

Дмитрий Потоцкий в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что вопрос скопления грузовиков на границе в настоящий момент решается на уровне правительств России и Казахстана. Гендиректор «ДАТранслогистик» также указал на роль государственных праздников КНР в сложившейся ситуации.

Насколько мне известно, правительство России пообещало решить вопрос в течение одной-двух недель Дмитрий Потоцкий генеральный директор транспортной компании «ДАТранслогистик»

В свою очередь, Дмитрий Аржаных не назвал точные сроки решения вопроса, признав улучшение ситуации на КПП между Казахстаном и Россией. При этом он отметил превосходящее по численности скопление фур на казахско-китайской границе.

Остается вопрос именно с санкционной историей и границей с Китаем. И не могу сказать, что там ситуация идет к улучшению Дмитрий Аржаных соучредитель «Сервисной Логистической Компании»

Политолог Роман Юнеман, говоря о возможном влиянии скопления фур на состояние двусторонних отношений, усомнился в вероятности негативных последствий. Он подчеркнул, что Казахстан и Россию связывает слишком много факторов.