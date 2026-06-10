В Тюмени состоялся первый городской «Чемпионат чистоты»

В Тюмени состоялся первый «Чемпионат чистоты» среди работников гостиниц

Первый городской «Чемпионат чистоты» среди работников гостиниц прошел в Тюмени. О мероприятии рассказало местное издание «Тюменская линия».

Состязание устроили в отеле-музее «Восток», в нем приняли участие семь команд, представлявшие не только гостиницы, но и санатории и даже учебные заведения. Целью чемпионата назвали повышение престижа и уважения к профессии горничной, а также демонстрацию высокого уровня профессионализма в гостиничном сервисе.

В ходе соревнования сотрудницы гостиниц должны были потягаться в ловкости при уборке конфетти, проявить креатив при складывании фигур из полотенец, а также на скорость заправить кровати по всем стандартам сервиса. Победителем чемпионата стал персонал отеля-музея «Восток». На втором месте — горничные санатория «Геолог», а на третьем — бизнес-отеля «Евразия».

Ранее в Тюмени провели масштабную выставку для помощи бездомным животным. На ней нашли дом более 40 питомцев.