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14:19, 3 июня 2026Моя страна

В России прошла масштабная выставка для помощи бездомным животным

На выставке в Тюмени более 40 бездомных животных нашли хозяев
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Тюмени за восемь часов работы выставки «Плюша, домой!» более 40 бездомных животных смогли найти хозяев. Об этом пишет RG.RU.

Фонд «Потеряшки» организовал масштабное мероприятие, которое посетили более 2000 жителей города. Благодаря усилиям волонтеров и неравнодушных граждан на выставку приехали 167 животных — из них большая часть кошек и шесть щенков.

По итогам мероприятия 42 любимца нашли дом. Также особый акцент был уделен безопасности питомцев — во время мероприятия чипировали сто животных.

«Для нас эта выставка — не про один день и не про цифры в отчете. Это про очень длинный путь каждого животного: от улицы, страха и боли — до момента, когда его берут на руки и говорят: "Поехали домой". За работой с бездомными животными стоит каждодневный колоссальный труд», — рассказала руководитель проекта Арина Щербич.

По ее словам, выставка стала серьезной площадкой для привлечения внимания к проблеме бездомных животных. Она выразила надежду, что благодаря подобным мероприятиям в мыслях большинства граждан появится вопрос: а как я могу помочь.

Следующее подобное мероприятие состоится в августе, на ней будут искать надежных хозяев для бездомных собак.

Ранее волонтеры «Роснефти» провели акцию «Весна для хвостиков», в ходе которой было собрано 900 килограммов корма и лекарства для приютов, занимающихся помощью бездомным животным.

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