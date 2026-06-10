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16:32, 10 июня 2026Мир

Раскрыты новые детали переговоров Ирана и США после угроз Трампа

Fox News: Переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы американского лидера Дональда Трампа усилить атаки. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.

«Переговоры все еще продолжаются», — приводит телеканал слова высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По словам собеседника Fox News, США ответили на атаку на вертолет Apache и продолжат оказывать максимальное давление на Тегеран, чтобы добиться мирной сделки.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты задействуют все возможности Вооруженных сил, если Иран откажется заключить сделку в разумные сроки.

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