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16:02, 10 июня 2026Мир

США пригрозили Ирану всеми своими вооруженными силами

Уитакер: США задействуют все возможности ВС, если Иран откажется заключить сделку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: StockPhotosLV / Shutterstock / Fotodom

США задействуют все возможности Вооруженных сил (ВС), если Иран откажется заключить сделку в разумные сроки. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает Fox News.

«Если Иран не захочет заключить сделку в разумные сроки, тогда он [президент США Дональд Трамп] использует все возможности вооруженных сил, которыми располагают Соединенные Штаты», — сказал он.

Американский постпред уточнил, что это создаст ситуацию, при которой Иран заключит сделку.

Ранее Трамп заявил, что Иран слишком долго затягивал переговоры с Соединенными Штатами, и теперь ему придется за это заплатить. По его словам, иранские вооруженные силы находятся в полном хаосе и фактически разгромлены.

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