США пригрозили Ирану всеми своими вооруженными силами

Уитакер: США задействуют все возможности ВС, если Иран откажется заключить сделку

США задействуют все возможности Вооруженных сил (ВС), если Иран откажется заключить сделку в разумные сроки. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает Fox News.

«Если Иран не захочет заключить сделку в разумные сроки, тогда он [президент США Дональд Трамп] использует все возможности вооруженных сил, которыми располагают Соединенные Штаты», — сказал он.

Американский постпред уточнил, что это создаст ситуацию, при которой Иран заключит сделку.

Ранее Трамп заявил, что Иран слишком долго затягивал переговоры с Соединенными Штатами, и теперь ему придется за это заплатить. По его словам, иранские вооруженные силы находятся в полном хаосе и фактически разгромлены.