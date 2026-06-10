Трамп пригрозил Ирану расплатой

Трамп: Иран слишком долго затягивал переговоры с США, ему придется за это заплатить

Иран слишком долго затягивал переговоры с Соединенными Штатами, и теперь ему придется за это заплатить. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«"Хулиган Ближнего Востока" мертв! Они слишком долго тянули с заключением соглашения, которое могло бы стать для них отличным выходом, и теперь им придется за это заплатить!» — написал американский лидер.

По словам Трампа, иранские вооруженные силы находятся в полном хаосе и фактически разгромлены. Президент США добавил, что Тегеран «только и делает, что пускает пыль в глаза», но не предпринимает никаких действий.

Ранее Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По его словам, оба пилота находятся в безопасности и не пострадали.