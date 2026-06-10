РКС создаст более 100 спутников для новой системы связи России

РКС создаст более 100 спутников для новой российской системы связи

Для новой российской системы связи планируется создасть более 100 спутников. Об этом в Telegram сообщает холдинг «Российские космические системы» (РКС).

«Система будет состоять из 102 малых космических аппаратов, работающих в разных диапазонах частот и нескольких орбитальных плоскостях на высоте от 500 до 1500 километров», — говорится в заявлении компании.

Согласно РКС, основная специализация новой группировки — передача коротких сообщений и голосовой связи.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга Дмитрия Автайкина, развертывание группировки завершится до 2036 года.

В марте РКС сообщили, что российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М» № 1 за пять лет работы передал 50 терабайт данных.

В сентябре 2025 года холдинг рассказал, что российские метеорологические спутники «Метеор-М» смогут точнее проводить наблюдения за погодой и изменениями климата.