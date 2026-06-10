РКС создаст более 100 спутников для новой системы связи России

Для новой российской системы связи планируется создасть более 100 спутников. Об этом в Telegram сообщает холдинг «Российские космические системы» (РКС).
«Система будет состоять из 102 малых космических аппаратов, работающих в разных диапазонах частот и нескольких орбитальных плоскостях на высоте от 500 до 1500 километров», — говорится в заявлении компании.
Согласно РКС, основная специализация новой группировки — передача коротких сообщений и голосовой связи.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на гендиректора холдинга Дмитрия Автайкина, развертывание группировки завершится до 2036 года.
В марте РКС сообщили, что российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М» № 1 за пять лет работы передал 50 терабайт данных.
В сентябре 2025 года холдинг рассказал, что российские метеорологические спутники «Метеор-М» смогут точнее проводить наблюдения за погодой и изменениями климата.