Точность российских «Метеоров-М» повысят

РКС: Спутники «Метеор-М» смогут точнее наблюдать за климатом и погодой

Российские метеорологические спутники «Метеор-М» смогут точнее проводить наблюдения за погодой и изменениями климата. Об этом сообщает компания «Российские космические системы» (РКС).

В организации рассказали о модернизации и запуске в серийное производство многозонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР), которое начнут получать будущие космические аппараты «Метеор-М», в частности «Метеор-М» № 2-5.

В РКС уточнили, что обновленный МСУ-МР способен работать в увеличенном диапазоне температур.

В январе «Роскосмос» показал в Telegram-канале фото айсберга А23а, сделанное с помощью спутника «Метеор-М».

В декабре 2024 года госкорпорация сообщила, что государственная комиссия решила завершить летные испытания космического комплекса «Метеор-3М», включающего в себя гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4.