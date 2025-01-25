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19:47, 25 января 2025Наука и техника

«Роскосмос» показал фото крупнейшего в мире айсберга

«Роскосмос» показал фотографию самого крупного в мире айсберга А23а
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: «Метеор-М» / Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» показала в своем Telegram-канале фото айсберга А23а, сделанное с помощью спутника «Метеор-М».

Крупнейший в мире айсберг движется к британскому острову Южная Георгия.

Уточняется, что его площадь составляет 3 672 квадратных километра. Он весит почти триллион тонн. В госкорпорации рассказали, что ледяной гигант начал дрейфовать в Южном океане и теперь плывет в сторону Южной Георгии на юге Атлантического океана.

Ранее главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук сообщила, что айсберг А23а сменил направление и с большой долей вероятности минует британский остров Южная Георгия. Дальнейшая траектория его движения будет зависеть от ветра и течений в этой части океана.

Столкновение с айсбергом А23а угрожает популяциям пингвинов и тюленей Южной Георгии, которые могут лишиться доступа к еде. Ситуация также обеспокоила мореплавателей, которые вынуждены оставлять прожекторы включенными всю ночь.

Размер А23а в три раза превышает размер города Нью-Йорк. Он откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но почти сразу после сел на мель рядом с берегом, что замедлило скорость таяния.

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