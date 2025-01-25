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10:47, 25 января 2025Экономика

Британский остров сможет избежать столкновения с айсбергом размером с Нью-Йорк

Ученая Солощук: Айсберг А23а изменил траекторию и минует британский остров
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rob Suisted / naturespic.com / Reuters

Айсберг размером с Нью-Йорк сменил направление и с большой долей вероятности минует британский остров Южная Георгия. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук.

По словам ученой, крупнейший в мире айсберг А23а сейчас движется примерно в 300 километрах от британского острова Южная Георгия. Он изменил траекторию и теперь дрейфует западнее острова, поэтому остров может избежать опасного столкновения. Солощук отметила, что в первые две недели 2025 года айсберг действительно двигался в направлении Южной Георгии, однако согласно данным со спутниковых снимков, в последнюю неделю он сменил направление. «Дальнейшая траектория его движения будет зависеть от ветра и течений в этой части океана, но он вполне может пройти мимо острова», — сказала Солощук.

«Район острова Южная Георгия, где в настоящее время дрейфует А23а, привык к подобным "гостям". Акваторию возле острова иногда называют "аллея айсбергов", так как именно сюда зачастую ледяные глыбы, отколовшиеся от ледяного купола Антарктиды, выносит из круговорота Уэделла», — отметила гидрометеоролог.

Столкновение с айсбергом А23а угрожает популяциям пингвинов и тюленей Южной Георгии, которые могут лишиться доступа к еде. Ситуация также обеспокоила мореплавателей, которые вынуждены оставлять прожекторы включенными всю ночь и усиленно следить за тем, чтобы не натолкнуться на движущийся ледяной объект.

Размер А23а в три раза превышает размер города Нью-Йорк и весит около триллиона тонн. Он откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но почти сразу после сел на мель рядом с берегом, что замедлило скорость таяния. В конце 2023-го объект снялся с мели и начал движение в сторону от Антарктиды, пока вновь не застрял к востоку от Южных Оркнейских островов.

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