Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:15, 2 декабря 2024Наука и техника

Завершены летные испытания космического комплекса «Метеор-3М»

«Роскосмос»: завершены летные испытания космического комплекса «Метеор-3М»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Государственная комиссия решила завершить летные испытания космического комплекса «Метеор-3М», включающего гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Госкомиссия рекомендовала принять комплекс в эксплуатацию.

В феврале генеральный директор ВНИИЭМ Ильдар Халилюлин сообщил, что радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решетки российского «Метеора-М» № 2-4 усовершенствовали. По его словам, спутник также получил комплекс для замеров радиационной обстановки.

Космический аппарат «Метеор-М» №2-4 был запущен в том же месяце с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский послал Россию на три буквы. Как на это отреагировали в Москве?

      Российский посол заявил о риске опасных инцидентов из-за НАТО в Арктике

      Боевики захватили как минимум два танка Т-90А сирийской армии

      В Грузии спецназ начал разгонять оппозиционный митинг

      Завершены летные испытания космического комплекса «Метеор-3М»

      В НАТО прокомментировали вопрос отправки войск на Украину

      Кличко пожаловался Шольцу на критическую ситуацию на фронте

      Секс-работницы одной европейской страны добились права на пенсию и декретный отпуск

      Шольц заявил о специальном послании для Путина по Украине

      Арестованный по делу о мошенничестве экс-замглавы Минтранса России попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше