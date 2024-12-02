«Роскосмос»: завершены летные испытания космического комплекса «Метеор-3М»

Государственная комиссия решила завершить летные испытания космического комплекса «Метеор-3М», включающего гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Госкомиссия рекомендовала принять комплекс в эксплуатацию.

В феврале генеральный директор ВНИИЭМ Ильдар Халилюлин сообщил, что радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решетки российского «Метеора-М» № 2-4 усовершенствовали. По его словам, спутник также получил комплекс для замеров радиационной обстановки.

Космический аппарат «Метеор-М» №2-4 был запущен в том же месяце с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».