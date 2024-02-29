Российский спутник «Метеор-М» № 2-4 выведен на орбиту

«Роскосмос»: гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 выведен на орбиту

Гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 отделился от разгонного блока «Фрегат» и успешно выведен на нужную околоземную орбиту. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Кроме «Метеор-М» № 2-4, разгонный блок вывел на орбиты 18 российских и иностранных космических аппаратов.

Ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-4 и 18 российскими и иностранными спутниками стартовала в 08:43:26 по московскому времени с площадки 1С космодрома Восточный.

Ранее министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что иранский спутник Pars-1 выведут на орбиту 29 февраля с помощью российской ракеты.