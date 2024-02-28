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16:37, 28 февраля 2024Наука и техника

Российская ракета выведет на орбиту иранский спутник

Зарепур: российская ракета выведет на орбиту иранский спутник Pars-1 29 февраля

Фото: Iranian Defence Ministry / Globallookpress.com

Иранский спутник Pars-1 выведут на орбиту 29 февраля с помощью российской ракеты-носителя. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур, передает ТАСС.

«Завтра спутник для осуществления фотосъемки Pars-1, который является на 100 процентов иранским, построенным отечественными компаниями, будет выведен на орбиту при помощи российской ракеты-носителя», — приводит его слова агентство Tasnim.

Министр подчеркнул, что предстоящий запуск станет 12-м с 2021 года.

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В январе официальный представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни сообщил, что разработка новой иранской ракеты для запуска геостационарных спутников находится на завершающем этапе.

В сентябре 2023 года стало известно, что Иран успешно запустил новый военный спутник «Нур-3» на околоземную орбиту. Аппарат вывели на орбиту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя «Касед».

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      Даниил Иринин
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