В Иране заявили о завершении разработки новой ракеты

Минобороны Ирана: разработка новой ракеты для запуска спутников завершается

Разработка новой иранской ракеты для запуска геостационарных спутников находится на завершающем этапе, заявил официальный представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни. Об этом сообщает Fars News.

По его словам, запуск ракеты «Сарир» планируется осуществить с космопорта Имама Хомейни.

Военный добавил, что в настоящее время на повестке дня у иранских специалистов стоит строительство криогенного двигателя.

Представитель космической группы уточнил, что успехи Ирана в космической сфере достигнуты без участия других стран, что не означает отказ от сотрудничества с ними, например, Россией и Китаем.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) вывел на орбиту спутник «Сорайя».