Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:42, 30 января 2024Наука и техника

В Иране заявили о завершении разработки новой ракеты

Минобороны Ирана: разработка новой ракеты для запуска спутников завершается

Фото: Iran's Ministry of Defense / Reuters

Разработка новой иранской ракеты для запуска геостационарных спутников находится на завершающем этапе, заявил официальный представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни. Об этом сообщает Fars News.

По его словам, запуск ракеты «Сарир» планируется осуществить с космопорта Имама Хомейни.

Военный добавил, что в настоящее время на повестке дня у иранских специалистов стоит строительство криогенного двигателя.

Материалы по теме:
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023

Представитель космической группы уточнил, что успехи Ирана в космической сфере достигнуты без участия других стран, что не означает отказ от сотрудничества с ними, например, Россией и Китаем.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) вывел на орбиту спутник «Сорайя».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минцифры сообщило о работе над доступом к российским сайтам

      Дипломат заявил о росте интереса развитых стран Запада к БРИКС

      ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 «летающим хламом»

      Главный исследователь НЛО в США пожаловался на конспирологов в правительстве

      Польша попросила Германию креативно возместить потери Второй мировой

      Молодежь панически боится 30-летия. Почему она помешалась на омоложении, но все равно выглядит старше своих лет?

      В МИД России прокомментировали осквернение памятника в Ереване

      Россиянам рассказали об особенностях получения шенгенских виз в 2024 году

      В Европе назвали украинские товары дестабилизирующими рынок

      Умер бывший участник групп «Мифы» и «Машины времени» Юрий Ильченко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше