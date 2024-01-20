Иран вывел на орбиту спутник Soraya
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) вывел на орбиту спутник Soraya. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что трехступенчатая ракета-носитель Qaem 100 успешно вывела 50-килограммовый аппарат на орбиту высотой 750 километров.
Разработанная Воздушно-космическими силами КСИР твердотопливная ракета Qaem 100 способна выводить полезную нагрузку массой до 80 килограммов на орбиту высотой 750 километров.
В октябре стало известно, что Иран и Россия ведут переговоры о создании нового космического аппарата «Хайям-2». Также Москва и Тегеран не исключают создание спутника дистанционного зондирования Земли, малого геоспутника и телекоммуникационного аппарата.
В том же месяце глава Космического агентства Ирана Хасан Салари сообщил, что Иран начал разработку ракеты, которая предназначена для запуска спутников на геостационарную орбиту. Носитель получил название «Сарир».