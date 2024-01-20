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13:27, 20 января 2024Наука и техника

Иран вывел на орбиту спутник Soraya

Tasnim: Иран вывел спутник Soraya на орбиту высотой 750 километров

Фото: Unsplash

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) вывел на орбиту спутник Soraya. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что трехступенчатая ракета-носитель Qaem 100 успешно вывела 50-килограммовый аппарат на орбиту высотой 750 километров.

Разработанная Воздушно-космическими силами КСИР твердотопливная ракета Qaem 100 способна выводить полезную нагрузку массой до 80 килограммов на орбиту высотой 750 километров.

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В октябре стало известно, что Иран и Россия ведут переговоры о создании нового космического аппарата «Хайям-2». Также Москва и Тегеран не исключают создание спутника дистанционного зондирования Земли, малого геоспутника и телекоммуникационного аппарата.

В том же месяце глава Космического агентства Ирана Хасан Салари сообщил, что Иран начал разработку ракеты, которая предназначена для запуска спутников на геостационарную орбиту. Носитель получил название «Сарир».

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      Даниил Иринин
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