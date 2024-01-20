Иран вывел на орбиту спутник Soraya

Tasnim: Иран вывел спутник Soraya на орбиту высотой 750 километров

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) вывел на орбиту спутник Soraya. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что трехступенчатая ракета-носитель Qaem 100 успешно вывела 50-килограммовый аппарат на орбиту высотой 750 километров.

Разработанная Воздушно-космическими силами КСИР твердотопливная ракета Qaem 100 способна выводить полезную нагрузку массой до 80 килограммов на орбиту высотой 750 километров.

В октябре стало известно, что Иран и Россия ведут переговоры о создании нового космического аппарата «Хайям-2». Также Москва и Тегеран не исключают создание спутника дистанционного зондирования Земли, малого геоспутника и телекоммуникационного аппарата.

В том же месяце глава Космического агентства Ирана Хасан Салари сообщил, что Иран начал разработку ракеты, которая предназначена для запуска спутников на геостационарную орбиту. Носитель получил название «Сарир».