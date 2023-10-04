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19:02, 4 октября 2023Наука и техника

Иран разработает ракету для запуска геостационарных спутников

Иран разработает ракету для запуска спутников на геостационарную орбиту

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Иран начал разработку ракеты, которая предназначена для запуска спутников на геостационарную орбиту. Соответствующее заявление главы Космического агентства Ирана Хасана Салари передает РИА Новости.

«В области ракет-носителей мы приступили к первому шагу по достижению высоты 36 тысяч километров», — сказал он.

По его словам, речь идет о носителе, получившем название «Сарир».

В сентябре Иран успешно запустил новый военный спутник «Нур-3» на околоземную орбиту. Космический аппарат был выведен на орбиту высотой 450 километров.

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    Иван Потапов
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