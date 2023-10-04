Иран разработает ракету для запуска геостационарных спутников

Иран разработает ракету для запуска спутников на геостационарную орбиту

Иран начал разработку ракеты, которая предназначена для запуска спутников на геостационарную орбиту. Соответствующее заявление главы Космического агентства Ирана Хасана Салари передает РИА Новости.

«В области ракет-носителей мы приступили к первому шагу по достижению высоты 36 тысяч километров», — сказал он.

По его словам, речь идет о носителе, получившем название «Сарир».

В сентябре Иран успешно запустил новый военный спутник «Нур-3» на околоземную орбиту. Космический аппарат был выведен на орбиту высотой 450 километров.