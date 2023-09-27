Иран запустил на орбиту военный спутник «Нур-3»

IRNA: Иран успешно вывел на орбиту военный спутник «Нур-3»

Иран успешно запустил новый военный спутник «Нур-3» на околоземную орбиту. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур, передает агентство IRNA.

Он отметил, что спутник вывели на орбиту высотой 450 километров «благодаря усилиям воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции». Аппарат запустили при помощи двухступенчатой ракеты-носителя «Касед».

В сентябре 2022 года стало известно, что иранские специалисты работают над созданием спутника «Аят», который сможет прогнозировать землетрясения и другие природные катаклизмы.

В августе того же года Иса Зарепур заявил о намерении построить три спутника, аналогичных запущенному аппарату «Хайям», совместно с Россией. 9 августа ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с созданным для Ирана спутником дистанционного зондирования Земли «Хайям» и другими 16 космическими аппаратами стартовала с космодрома Байконур.