Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:20, 27 сентября 2023Наука и техника

Иран запустил на орбиту военный спутник «Нур-3»

IRNA: Иран успешно вывел на орбиту военный спутник «Нур-3»

Кадр: IRNA

Иран успешно запустил новый военный спутник «Нур-3» на околоземную орбиту. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий исламской республики Иса Зарепур, передает агентство IRNA.

Он отметил, что спутник вывели на орбиту высотой 450 километров «благодаря усилиям воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции». Аппарат запустили при помощи двухступенчатой ракеты-носителя «Касед».

Материалы по теме:
«Пошли, родная моя, пошли!» 60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
«Пошли, родная моя, пошли!»60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
16 июня 2023
«Я просто оказался в фокусе событий» Какой была жизнь первого космонавта Земли Юрия Гагарина?
«Я просто оказался в фокусе событий»Какой была жизнь первого космонавта Земли Юрия Гагарина?
12 апреля 2023

В сентябре 2022 года стало известно, что иранские специалисты работают над созданием спутника «Аят», который сможет прогнозировать землетрясения и другие природные катаклизмы.

В августе того же года Иса Зарепур заявил о намерении построить три спутника, аналогичных запущенному аппарату «Хайям», совместно с Россией. 9 августа ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с созданным для Ирана спутником дистанционного зондирования Земли «Хайям» и другими 16 космическими аппаратами стартовала с космодрома Байконур.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине узнали об уголовном преследовании главкома ВСУ. Что известно о «деле Залужного»?

    В Австрии выступили за участие глав МИД России и Белоруссии во встречах ОБСЕ

    Сына Ковальчука вызвали в юношескую сборную России по футболу

    Светлана Бондарчук захотела разделить имущество с экс-супругом

    Канье Уэст решил выпустить новый альбом без предупреждения

    Возлюбленная рэпера Face продала свои ношеные трусы за миллион рублей

    Эксперты дали рекомендации по подготовке к тренировкам на улице

    Названа возможная кандидатура на пост замглавы Минобороны Украины

    Врач перечислила последствия воздействия жары и солнца на кожу

    Швейцария отклонила инициативу по реэкспорту оружия на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости