Иран разработает прогнозирующий землетрясения спутник

Иран разработает способный прогнозировать землетрясения спутник «Аят»

Иранские специалисты работают над созданием спутника «Аят», который сможет прогнозировать землетрясения. Об этом сообщает агентство «Клуб молодых журналистов» со ссылкой на Организацию научно-технических исследований Ирана.

Отмечается, что космический аппарат может помочь в прогнозировании землетрясений и других природных катаклизмов, вроде наводнений и оползней.

В августе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что Иран намерен построить еще три спутника совместно с Россией.

В том же месяце с космодрома Байконур стартовала ракета с разгонным блоком «Фрегат» с созданным для Ирана спутником дистанционного зондирования Земли «Хайям». В публикации The Washington Post предположили, что «Хайям» позволяет осуществлять наблюдение за территорией Ливана, Сирии и Йемена.