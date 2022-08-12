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Иран построит три новых спутника совместно с Россией

В Иране сообщили о намерении построить три спутника «Хайям» совместно с Россией

Фото: Роскосмос / AP

Иран намерен совместно с Россией построить еще три спутника, аналогичных аппарату «Хайям», который запустили с Байконура 9 августа. Об этом агентству ИРНА сообщил министр информационно-коммуникационных технологий страны Иса Зарепур, передает ТАСС в пятницу, 12 августа.

«Дай Бог, согласно достигнутым договоренностям, мы будем строить "Хайям-2", "Хайям-3" и "Хайям-4" в сотрудничестве с Россией», — сообщил он.

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Министр отметил, что проект спутника «Хайям» разработало Иранское космическое агентство, а строительство аппарата происходило на территории России.

Во вторник, 9 августа, ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» со спутником дистанционного зондирования Земли «Хайям» стартовала с космодрома Байконур.

Ранее в том же месяце в публикации The Washington Post отметили, что спутник «Хайям» позволяет получать снимки разрешением 1,2 метра и осуществлять наблюдение за территорией Ливана, Сирии и Йемена.

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Даниил Иринин
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