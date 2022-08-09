Россия запустила созданный для Ирана спутник

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с иранским спутником «Хайям»

С космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с созданным для Ирана спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям» и другими 16 космическими аппаратами. Трансляция пуска велась «Роскосмосом» на YouTube.

Среди попутной нагрузки значатся, в частности, спутники CubeSX-HSE-2, «Монитор-1», UTMN, CYCLOPS, Siren, КАИ-1, «Кузбасс-300», Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, «Геоскан-Эдельвей»с, MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

В августе американская газета The Washington Post заметила, что «Хайям» позволяет получать снимки разрешением 1,2 метра и осуществлять наблюдение за территорией Ливана, Сирии и Йемена. По данным источников издания, первые несколько месяцев после запуска «Хайям» будет использоваться Россией для наблюдения за военными объектами на Украине.

В июле источник ТАСС сообщил, что запуск созданного Россией за свой счет для Анголы спутника AngoSat-2 перенесли на октябрь.