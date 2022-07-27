Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Запуск созданного Россией за свой счет для Анголы спутника перенесли

Запуск спутника AngoSat-2 для Анголы с Байконура перенесли

Фото: Roscosmos / Reuters

Запуск созданного Россией за свой счет для Анголы спутника AngoSat-2 перенесен с сентября на октябрь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск AngoSat-2 с Байконура перенесен на октябрь», — сказал собеседник.

Спутник AngoSat-2 был создан «Роскосмосом» взамен утерянного AngoSat-1.

Пуск AngoSat-1 состоялся 26 декабре 2017 года с использованием ракетно-космического комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур (Казахстан). Оператором старта выступила S7 Space — единственная российская частная компания, предоставлявшая космические пусковые услуги. Спутник перестал выходить на связь 27 декабря.

Материалы по теме:
Три американских батута Как США побеждают Россию в космической отрасли
Три американских батутаКак США побеждают Россию в космической отрасли
26 января 2017
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Сегодня

AngoSat-1 стал первым геостационарным спутником связи, созданным «Энергией» за последние 15 лет. Полезную нагрузку для аппарата предоставила европейская Airbus. Разработку AngoSat-2 поручили «Информационным спутниковым системам».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Группа Little Big отменила концерты в России
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве
Зеленский вновь пригласил Штайнмайера на Украину
Лавров обвинил Запад в торможении зерновой сделки
Терапевт предупредила некоторых людей о риске внезапной смерти из-за спорта
Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна
На Украине урежут зарплату полицейским в регионах без боевых действий
Американские оборонные компании заявили о дефиците запчастей
В Херсоне заявили о восстановлении Антоновского моста
Сергей Пускепалис раскритиковал отказывающихся рожать женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.