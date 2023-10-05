Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:00, 5 октября 2023Наука и техника

Стало известно о переговорах Ирана и России по созданию спутника

Mehr: Иран и Россия ведут переговоры о создании спутника «Хайям-2»

Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Иран и Россия ведут переговоры о создании нового спутника «Хайям-2». Об этом ТАСС стало известно от агентства Mehr.

Отмечается, что стороны планируют обсудить технические требования для космического аппарата. Кроме того, Москва и Тегеран не исключают создание спутника дистанционного зондирования Земли, малого геоспутника и телекоммуникационного космического аппарата.

В планах Ирана также значится запуск восьми новых спутников и системы из десяти малых космических аппаратов.

Ранее глава Космического агентства Ирана Хасан Салари заявил, что страна начала разработку ракеты, предназначенную для запуска спутников на геостационарную орбиту.

Также министр информационно-коммуникационных технологий Исламской Республики Иса Зарепур пообещал, что Иран в ближайшие пять лет отправит человека в космос.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о попытках России закончить «войну на Украине»

    Путин высказался об ожидании ростков здравого смысла от Запада

    Путин заявил о росте доходов россиян

    Путин ответил на обвинение в предательстве Армении

    У россиянина среди покрышек нашли тайник с артиллерийским порохом и взрывчаткой

    Гигантских тараканов обнаружили в центре Москвы

    Путин заявил о структурной перестройке экономики России

    Путин объяснил происхождение фразы «границы России нигде не заканчиваются»

    Путин раскрыл уровень роста цен в России

    «Ювентус» отказался выплатить Роналду долг по зарплате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости