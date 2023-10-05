Стало известно о переговорах Ирана и России по созданию спутника
Иран и Россия ведут переговоры о создании нового спутника «Хайям-2». Об этом ТАСС стало известно от агентства Mehr.
Отмечается, что стороны планируют обсудить технические требования для космического аппарата. Кроме того, Москва и Тегеран не исключают создание спутника дистанционного зондирования Земли, малого геоспутника и телекоммуникационного космического аппарата.
В планах Ирана также значится запуск восьми новых спутников и системы из десяти малых космических аппаратов.
Ранее глава Космического агентства Ирана Хасан Салари заявил, что страна начала разработку ракеты, предназначенную для запуска спутников на геостационарную орбиту.
Также министр информационно-коммуникационных технологий Исламской Республики Иса Зарепур пообещал, что Иран в ближайшие пять лет отправит человека в космос.