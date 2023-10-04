Иран пообещал отправить человека в космос

Иран пообещал в ближайшие пять лет отправить человека в космос

Иран планирует в ближайшие пять лет отправить человека в космос. С таким заявлением выступил министр информационно-коммуникационных технологий Исламской Республики Иса Зарепур. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы отправить в космос человека или иное живое существо, необходимо создать специальную биокапсулу, и сейчас мы находимся на ранней стадии этого процесса», — сказал чиновник.

По его словам, испытания новой биокапсулы планируется провести в ближайшие месяцы.

В сентябре Иран успешно запустил новый военный спутник «Нур-3» на околоземную орбиту. Космический аппарат был выведен на орбиту высотой 450 километров.