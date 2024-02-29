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19:54, 29 февраля 2024Наука и техника

Раскрыты подробности о радиолокационном комплексе российского «Метеора-М»

ВНИИЭМ: радиолокационный комплекс спутника «Метеор-М» №2-4 усовершенствовали

Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС

Радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решетки (АФАР) российского гидрометеорологического спутника «Метеор-М» №2-4 усовершенствовали. Соответствующие подробности раскрыл генеральный директор ВНИИЭМ Ильдар Халилюлин. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вышли на совершенно новый качественный уровень по созданию таких систем, как радиолокационный комплекс на базе АФАР, подтвердили все характеристики, даже получили лучший результат, чем мы планировали, и, несмотря на это, мы внесли ряд улучшений, которые позволят совершенно на новом уровне решать задачу получения радиолокационных изображений Северного морского пути», — сказал руководитель.

По его словам, спутник также получил комплекс для замеров радиационной обстановки.

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Космический аппарат «Метеор-М» №2-4 был запущен 29 февраля с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Спутник вместе с попутной нагрузкой — еще 18 малыми космическими аппаратами — успешно выведены на орбиты.

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      Иван Потапов
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