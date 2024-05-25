Нелегитимность, прекращение огня и «формула мира». О чем говорил Зеленский в интервью на русском языке?

Зеленский хочет обсудить три основных пункта из своей формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналистам из стран Средней Азии. В этом общении он, в частности, назвал скучными разговоры о своей нелегитимности после отказа проводить в срок президентские выборы, а также вновь отказался от предложений о прекращении огня даже несмотря на то, что подобное ему якобы предлагал лидер одной из стран.

Интервью Зеленский дал на русском языке, о чем его попросили сами среднеазиатские журналисты, так как «страны Центральной Азии русскоговорящие». Украинский лидер согласился, при этом отметив, что в стране «в какой-то момент очень сложно стало говорить по-русски».

Зеленский заявил, что его не беспокоят рассуждения о нелегитимности

Президент Украины высказался, что его «не сильно беспокоят» рассуждения о нелегитимности после истечения 20 мая срока полномочий в связи с непроведением выборов.

Украинцы знают свою конституцию, знают законы. Понимают, что эти высказывания, честно говоря, скучны. Неинтересны. Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит. Владимир Зеленский президент Украины

Прекращение огня Зеленский назвал «опасным» для Украины

Также украинский лидер в очередной раз отказался рассматривать возможность прекращения огня на линии фронта с Российской армией.

По его утверждению, подобная договоренность подвергла бы Украину опасности, так как Вооруженные силы (ВС) РФ могут использовать это для укрепления позиций. «Если бы [прекращение огня] было на линии границ — это да, в этом есть резон», — пояснил Зеленский.

При этом он сообщил, что подобное не так давно ему предлагал лидер одной из стран, но конкретное имя Зеленский не стал называть. «Мне сказал: давай сейчас остановим на какой-то период и посмотрим, как», — прояснил он предложение от коллеги, но в итоге отверг его, заявив, что это «очень опасно».

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В апреле Зеленский также отверг вероятность олимпийского перемирия на Украине на время летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. «Я не верю не в такой формат перемирия, а в какой-либо формат перемирия с Россией», — заявил украинский президент. Идею предлагал глава Франции Эммануэль Макрон.

«Формулу мира» для швейцарского саммита Зеленский сократит до трех пунктов

Кроме того, Зеленский признался, что Украина в ходе саммита в Швейцарии в июне выдвинет на обсуждение только три пункта из десяти «формулы мира», которую он сам же и составил. Речь идет о пунктах обмена пленными, ядерной и продовольственной безопасности.

«Нам ничего не надо лишнего. Вот как есть, как международное право показывает эти пути, давайте так и следовать», — заявил украинский президент. По его мнению, большинство стран мира согласятся принять решение на основе этих трех пунктов.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Ранее уже выдвигалось предположение, что Зеленский сократил свою «формулу мира» с десяти до трех пунктов. Возможной причиной этого считают позицию государств Глобального Юга, которые могут отказаться от посещения саммита в Швейцарии, если от них потребуют два дня обсуждать одни идеи Зеленского. Кроме того, допускается, что итоговый документ может получиться не таким, каким его рассчитывает увидеть Киев, и к Украине также могут предъявить требования.