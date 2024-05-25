Зеленский ответил на разговоры о нелегитимности

Президент Украины Зеленский: разговоры о нелегитимности несильно беспокоят

Президента Украины Владимира Зеленского не беспокоят рассуждения о нелегитимности после истечения срока полномочий в связи с непроведением выборов. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на канале казахстанского издания «Орда» на YouTube.

«Меня это несильно беспокоит», — ответил Зеленский на вопрос журналистов о разговорах насчет своей нелегитимности после 20 мая.

Для ответа на вопросы о легитимности он порекомендовал обратиться к украинскому законодательству, отметив, что граждане страны хорошо знают законы и поэтому для них эти рассуждения также не являются значимыми. «Украинцы знают Конституцию, знают закон», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский связал продление полномочий с военным положением. Он подчеркнул, что его президентский срок еще не закончился. В свою очередь, президент России Владимир Путин отмечал, что в Москве считают легитимность Зеленского после 20 мая законченной.