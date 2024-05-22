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01:52, 22 мая 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о своей легитимности

Зеленский заявил о планах остаться президентом Украины из-за военного положения
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его срок исполнения обязанностей на должности главы государства еще не завершен. Об этом он сообщил в беседе с Reuters.

Зеленский заявил о своей легитимности и сообщил, что намерен остаться президентом Украины.

«Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения я собираюсь продолжить», — подчеркнул он.

20 мая истек срок полномочий Зеленского на посту президента Украины.

В ноябре 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ приняли для того, «чтобы не раскалывать страну и нацию».

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      Марина Совина
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