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08:33, 21 мая 2024Бывший СССР

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Как отнеслись к статусу украинского главы в ООН?

В ООН заявили о легитимности Зеленского как президента Украины после 20 мая

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Организация объединенных наций (ООН) продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая. Об этом заявил журналистам представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

На Украине отказались проводить выборы в военное время

Владимира Зеленского избрали президентом Украины в 2019 году, 20 мая того же года он вступил в должность. В этом году 20 мая в стране должны были привести к присяге нового украинского лидера, однако президентские выборы в стране объявлены не были.

В ноябре 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Отмечалось, что документ был принят для того, «чтобы не раскалывать страну и нацию». Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».

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Власти объяснили это решение действием военного положения. В то же время критики режима заявили, что истинной причиной стал страх Зеленского за свое кресло и его неспособность выполнить предвыборные обещания.

21 мая стало известно, что на официальном сайте главы Украины разместили петицию, в которой потребовали отправить Зеленского на фронт после истечения его президентского срока. Для ее рассмотрения нужно собрать не менее 25 тысяч подписей. Петицию уже подписали около 1500 украинцев.

Медведев назвал Зеленского военной целью

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский является правомерной военной целью для России. По его словам, окончательная утрата легитимности Зеленским ничего не изменит для России. Медведев также назвал украинского лидера военным преступником.

Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведет с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель

Дмитрий Медведевзаместитель председателя Совета безопасности

Ранее Медведев заявлял, что Зеленский узурпировал власть на Украине после отмены выборов. По его словам, президент республики «плюнул на конституцию» страны.

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Кроме того, Медведев уличил Зеленского в страхе перед конкуренцией на выборах. Он испугался «козырей» у бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и бывшего президента республики Петра Порошенко, добавил Медведев.

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      Юлия Мискевич
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