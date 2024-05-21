На Украине создали петицию с требованием вручить повестку Зеленскому

На официальном сайте главы Украины была размещена петиция, в которой высказывается требование отправить Владимира Зеленского на фронт после истечения его президентского срока. Для рассмотрения петиции нужно собрать не менее 25 тысяч подписей.

Как сообщается, петицию уже подписали около 1500 украинцев. В понедельник, 20 мая, официальный срок полномочий главы Украины истек. Граждане страны считают, что Зеленский потерял свою легитимность и должен быть направлен на фронт.

Политик занимал пост украинского главы с 20 мая 2019 года. Сегодня на Украине должны были привести к присяге нового главу государства. Однако в стране не было президентских выборов из-за военного положения.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский является правомерной военной целью для России. По его словам, окончательная утрата легитимности Зеленским ничего не изменит для России. Медведев также назвал украинского лидера военным преступником.

В СВР ранее заявили, что Владимир Зеленский чувствует уязвимость своих позиций и пытается избавиться от неблагонадежных лиц.